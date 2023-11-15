У сукні з довгим подолом та золотою вишивкою: Ванесса Кірбі на світовій прем'єрі фільму "Наполеон"

На червоній доріжці зірка з'явилася у вбранні з нової колекції.

Акторка Ванесса Кірбі відвідала світову прем'єру фільму "Наполеон", яка відбулася у Парижі. На захід 35-річна знаменитість прийшла у чорній ефектній сукні від бренда Alexander McQueen із колекції весна-літо 2024 року.

Ванесса Кірбі / Фото: Getty Images

У сукні не було бретельок, але було асиметричне декольте. Також її прикрашав розріз на спідниці та дуже довгий шлейф. На талії вбрання був атласний великий бант-пояс частково розшитий золотими нитками та бісером. Повторювалася розкішна золота вишивка у квіткових мотивах і на подолі сукні.

Образ Кірбі доповнив макіяж із яскраво-червоною помадою на губах, укладання легкими хвилями, босоніжки на тонких ремінцях та набір розкішних прикрас – браслет та каблучка із золотого бісеру.

Ванесса Кірбі / Фото: Getty Images

Ванесса у фільмі з'явиться у ролі Жозефіни Богарні – першої дружини Наполеона Бонапарта. В український прокат фільм вийде 23 листопада. Це буде епічна історія про тернистий шлях Бонапарта до влади, його тріумфальні злети і трагічні падіння.

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