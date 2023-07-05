Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні з довгим шлейфом і золотими краплями: Каміла Кабельйо виблискувала на модному шоу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
735
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні з довгим шлейфом і золотими краплями: Каміла Кабельйо виблискувала на модному шоу

Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Зірка обрала вбрання незвичайного дизайну, яке доповнила аксесуарами в тон.

Кубино-американська співачка Каміла Кабельйо відвідала Тиждень високої моди у Парижі. 26-річна дівчина побувала на показі осінь-зима 2023-2024 Stéphane Rolland, який відбувся в Опері Гарньє.

На сходах опери Каміла продемонструвала свій ефектний білий образ — мінісукню на одне плече. Незвичайності цьому луку додавав золотий декор у вигляді крапель різного розміру.

Також у міні був дуже довгий прямокутний шлейф.

Каміла Кабельйо / © Getty Images
Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Свій образ співачка доповнила зачіскою-хвостом та золотими аксесуарами: браслетами на зап'ястях, туфлями на великій підошві та підборах, а також клатчем.

Каміла Кабельйо / © Getty Images
Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
735
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація