У сукні з довгим шлейфом і золотими краплями: Каміла Кабельйо виблискувала на модному шоу

Кубино-американська співачка Каміла Кабельйо відвідала Тиждень високої моди у Парижі. 26-річна дівчина побувала на показі осінь-зима 2023-2024 Stéphane Rolland, який відбувся в Опері Гарньє.

На сходах опери Каміла продемонструвала свій ефектний білий образ — мінісукню на одне плече. Незвичайності цьому луку додавав золотий декор у вигляді крапель різного розміру.

Також у міні був дуже довгий прямокутний шлейф.

Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Свій образ співачка доповнила зачіскою-хвостом та золотими аксесуарами: браслетами на зап'ястях, туфлями на великій підошві та підборах, а також клатчем.

Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Читайте також: