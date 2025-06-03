ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

У сукні з довгою торочкою: Аманда Сейфрід відвідала показ фільму у Нью-Йорку

Зірка презентувала новий фільм зі своєю участю. Покази цієї картини стартують уже цього місяця.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Акторка Аманда Сейфрід відвідала спеціальний показ комедійного фільму жахів «Я тебе не розумію». Захід відбувся у Нью-Йорку, а актокра сяяла перед камерами, оскільки є однією з тих, хто зіграв у цій картині.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда одягла на захід довгу чорну сукню на тонких бретельках, яка була прикрашена довгою торочкою на ліфі та на подолі.

Образ акторка доповнила лаконічними туфлями та кількома прикрасами. Її макіяж був теж ненав’язливим, а яскравим акцентом у ньому став макіяж губ, оскільки їх їй візажисти нафарбували помадою теракотового відтінку.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Нагадаємо, що у березні Аманда Сейфрід, відома за фільмами «Мамма Міа!» і «Листи до Джульєтти», відвідувала Францію. Вона провела час у Європі, щоб презентувати серіал «Довга яскрава річка», у якому зіграла.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie