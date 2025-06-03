У сукні з довгою торочкою: Аманда Сейфрід відвідала показ фільму у Нью-Йорку

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Реклама

Акторка Аманда Сейфрід відвідала спеціальний показ комедійного фільму жахів «Я тебе не розумію». Захід відбувся у Нью-Йорку, а актокра сяяла перед камерами, оскільки є однією з тих, хто зіграв у цій картині.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда одягла на захід довгу чорну сукню на тонких бретельках, яка була прикрашена довгою торочкою на ліфі та на подолі.

Образ акторка доповнила лаконічними туфлями та кількома прикрасами. Її макіяж був теж ненав’язливим, а яскравим акцентом у ньому став макіяж губ, оскільки їх їй візажисти нафарбували помадою теракотового відтінку.

Реклама

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Нагадаємо, що у березні Аманда Сейфрід, відома за фільмами «Мамма Міа!» і «Листи до Джульєтти», відвідувала Францію. Вона провела час у Європі, щоб презентувати серіал «Довга яскрава річка», у якому зіграла.

Аманда Сейфрід / © Getty Images Аманда Сейфрід / © Associated Press Аманда Сейфрід / © Associated Press Аманда Сейфрід / © Getty Images Аманда Сейфрід / © Associated Press Аманда Сейфрід / © Associated Press Аманда Сейфрід / © Getty Images Аманда Сейфрід / © Associated Press Аманда Сейфрід / © Getty Images Аманда Сейфрід / © Associated Press Аманда Сейфрід / © Getty Images Аманда Сейфрід / © Getty Images