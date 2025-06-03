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- Шоу-бізнес
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У сукні з довгою торочкою: Аманда Сейфрід відвідала показ фільму у Нью-Йорку
Зірка презентувала новий фільм зі своєю участю. Покази цієї картини стартують уже цього місяця.
Акторка Аманда Сейфрід відвідала спеціальний показ комедійного фільму жахів «Я тебе не розумію». Захід відбувся у Нью-Йорку, а актокра сяяла перед камерами, оскільки є однією з тих, хто зіграв у цій картині.
Аманда одягла на захід довгу чорну сукню на тонких бретельках, яка була прикрашена довгою торочкою на ліфі та на подолі.
Образ акторка доповнила лаконічними туфлями та кількома прикрасами. Її макіяж був теж ненав’язливим, а яскравим акцентом у ньому став макіяж губ, оскільки їх їй візажисти нафарбували помадою теракотового відтінку.
Нагадаємо, що у березні Аманда Сейфрід, відома за фільмами «Мамма Міа!» і «Листи до Джульєтти», відвідувала Францію. Вона провела час у Європі, щоб презентувати серіал «Довга яскрава річка», у якому зіграла.