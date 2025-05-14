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У сукні з драпуваннями: акторка Джулія Гарнер вийшла в світ у сукні з "голим" ефектом
Акторка дуже філігранно обійшла новий дрескод.
Хоча організатори Каннського кінофестивалю заборонили відвідувати захід у «голих» сукнях, які складаються з прозорих тканин, акторка Джулія Гарнер оминула це правило. Зірка одягла на червону доріжку в день відкриття в оригінальну сукню від Модного дому Gucci.
Це була довга сукня з розрізом на спідниці, яка пошита з двох видів тканини — щільної бежевої та тонкої чорної сітки.
Верхня чорна тканина була задрапована і повністю покривала бежеву, через що створювалося враження, що сукня прозора, хоча насправді це було не так. Також вбрання прикрашав лаконічний шлейф.
Образ Гарнер доповнила об’ємним укладанням, яскравим макіяжем, взуттям на високій платформі та масивними сережками-краплями з великим камінням.
Фестиваль відкрився показом французької комедії «Залиш один день» Амелі Боннен. Також у день церемонії відкриття відбувся показ трьох документальних фільмів про війну в Україні, присвячених продовженню насильства в країні: «2000 метрів до Андріївки», «Наша війна», «Зеленський». Серед цьогорічного журі можна побачити акторку Голлі Беррі.