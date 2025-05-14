У сукні з драпуваннями: акторка Джулія Гарнер вийшла в світ у сукні з "голим" ефектом

Джулія Гарнер / © Associated Press

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Хоча організатори Каннського кінофестивалю заборонили відвідувати захід у «голих» сукнях, які складаються з прозорих тканин, акторка Джулія Гарнер оминула це правило. Зірка одягла на червону доріжку в день відкриття в оригінальну сукню від Модного дому Gucci.

Джулія Гарнер / © Associated Press

Це була довга сукня з розрізом на спідниці, яка пошита з двох видів тканини — щільної бежевої та тонкої чорної сітки.

Верхня чорна тканина була задрапована і повністю покривала бежеву, через що створювалося враження, що сукня прозора, хоча насправді це було не так. Також вбрання прикрашав лаконічний шлейф.

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Джулія Гарнер / © Associated Press

Образ Гарнер доповнила об’ємним укладанням, яскравим макіяжем, взуттям на високій платформі та масивними сережками-краплями з великим камінням.

Джулія Гарнер / © Associated Press

Фестиваль відкрився показом французької комедії «Залиш один день» Амелі Боннен. Також у день церемонії відкриття відбувся показ трьох документальних фільмів про війну в Україні, присвячених продовженню насильства в країні: «2000 метрів до Андріївки», «Наша війна», «Зеленський». Серед цьогорічного журі можна побачити акторку Голлі Беррі.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press