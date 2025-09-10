- Дата публікації
У сукні з драпуваннями: Дженніфер Еністон в елегантному вбранні на прем'єрі "Ранкового шоу"
Вона одягла сукню простого крою, але з м'яким позачасовим силуетом, який мав на фігурі Дженніфер ніжний і красивий вигляд.
Дженніфер Еністон відвідала прем’єру четвертого сезону популярного серіалу «Ранкове шоу» від Apple TV+. Захід відбувся в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.
Зірка з’явилася перед камерами в сукні-бюстьє від Rick Owens елегантного фасону, адже вона гарно підкреслювала її фігуру та спереду була оздоблена безліччю драпувань. Оскільки плечі були відкриті, то це дало Еністон змогу продемонструвати свої підтягнуті руки. Також сукня вирізнялась центральним драпуванням, яке візуально звужувало силует та додавало динаміки до дуже простого крою.
В іншому образ аакторки був лаконічним: проста зачіска з розпущеним волоссям, ніжний макіяж, а з прикрас — каблучка з величезним каменем і золотий браслет.
Прем’єру Еністон відвідала зі своєю головною колежанкою по серіалу — Різ Візерспун, яка теж прийшла в чорній сукні.
У Нью-Йорку зірки проводять уже кілька днів і неодноразово були сфотографовані папараці перед прем’єрою серіалу.