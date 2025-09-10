ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
212
1 хв

У сукні з драпуваннями: Дженніфер Еністон в елегантному вбранні на прем'єрі "Ранкового шоу"

Вона одягла сукню простого крою, але з м'яким позачасовим силуетом, який мав на фігурі Дженніфер ніжний і красивий вигляд.

Юлія Каранковська
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Дженніфер Еністон відвідала прем’єру четвертого сезону популярного серіалу «Ранкове шоу» від Apple TV+. Захід відбувся в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Зірка з’явилася перед камерами в сукні-бюстьє від Rick Owens елегантного фасону, адже вона гарно підкреслювала її фігуру та спереду була оздоблена безліччю драпувань. Оскільки плечі були відкриті, то це дало Еністон змогу продемонструвати свої підтягнуті руки. Також сукня вирізнялась центральним драпуванням, яке візуально звужувало силует та додавало динаміки до дуже простого крою.

В іншому образ аакторки був лаконічним: проста зачіска з розпущеним волоссям, ніжний макіяж, а з прикрас — каблучка з величезним каменем і золотий браслет.

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Прем’єру Еністон відвідала зі своєю головною колежанкою по серіалу — Різ Візерспун, яка теж прийшла в чорній сукні.

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

У Нью-Йорку зірки проводять уже кілька днів і неодноразово були сфотографовані папараці перед прем’єрою серіалу.

Дженніфер Еністон у Нью-Йорку перед прем’єрою серіалу / © Getty Images

Дженніфер Еністон у Нью-Йорку перед прем’єрою серіалу / © Getty Images

Дженніфер Еністон у Нью-Йорку перед прем’єрою серіалу / © Getty Images

Дженніфер Еністон у Нью-Йорку перед прем’єрою серіалу / © Getty Images

Різ Візерспун у Нью-Йорку перед прем’єрою серіалу / © Getty Images

Різ Візерспун у Нью-Йорку перед прем’єрою серіалу / © Getty Images

Різ Візерспун у Нью-Йорку перед прем’єрою серіалу / © Getty Images

Різ Візерспун у Нью-Йорку перед прем’єрою серіалу / © Getty Images

