У сукні з драпуванням і градієнтом: Кайлі Міноуг продемонструвала елегантний образ

Співачка зачарувала красивим вбранням.
Австралійська співачка Кайлі Міноуг відвідала благодійну вечерю Golden Vines Awards, організовану Фондом Джерарда Бассета. Захід відбувався в Лондоні у ресторані Annabel's.
Зірка з'явилася в незвичайній сукні від Oscar de la Renta кольору фуксії з малиновим і бордовим градієнтом на подолі. Декольте співачки прикрашала накидка, яку вона зав'язала спереду і прикрила трохи плечі. Але головною особливістю сукні було велика кількість оборок і драпувань. Доповнили вечірній аутфіт Кайлі босоніжки від Gianvito Rossi, легка укладка і макіяж.
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