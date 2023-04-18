У сукні з драпуванням на стегнах: "Капітан Марвел" Брі Ларсон вийшла на червону доріжку

Зірка всесвіту Marvel одягла сукню у стилі Y2K від відомого модельєра.

Зірка "Месників" Брі Ларсон, яка виконувала у франшизі роль супергероїні Капітана Марвел, відвідала важливий захід у Лос-Анджелесі — вручення нагород "Премія за прорив" (Breakthrough Prize), яка вручається талановитим ученим.

Для заходу акторка вибрала сукню розкішного синього відтінку від бренду Jason Wu. Вбрання було створено для колекції весна-літо 2023 року.

У нього були тонкі бретельки, пряме декольте та спідниця завдовжки майже до щиколоток. Головною окрасою сукні стало велике драпування на стегнах.

Брі Ларсон / Фото: Associated Press

Доповнила цей образ Брі дуже лаконічною зачіскою, макіяжем та прикрасами. Також вона взула сріблясті босоніжки Stuart Weitzma на ремінцях.

Брі Ларсон / Фото: Associated Press

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