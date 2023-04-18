У сукні з драпуванням на стегнах: "Капітан Марвел" Брі Ларсон вийшла на червону доріжку

Зірка всесвіту Marvel одягла сукню у стилі Y2K від відомого модельєра.
Зірка "Месників" Брі Ларсон, яка виконувала у франшизі роль супергероїні Капітана Марвел, відвідала важливий захід у Лос-Анджелесі — вручення нагород "Премія за прорив" (Breakthrough Prize), яка вручається талановитим ученим.
Для заходу акторка вибрала сукню розкішного синього відтінку від бренду Jason Wu. Вбрання було створено для колекції весна-літо 2023 року.
У нього були тонкі бретельки, пряме декольте та спідниця завдовжки майже до щиколоток. Головною окрасою сукні стало велике драпування на стегнах.
Доповнила цей образ Брі дуже лаконічною зачіскою, макіяжем та прикрасами. Також вона взула сріблясті босоніжки Stuart Weitzma на ремінцях.
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