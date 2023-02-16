У сукні з драпуванням на стегнах: Вікторія Бекхем відвідала поминальну службу за Вів'єн Вествуд

29 грудня 2022 року легендарна британська модельєрка Вів'єн Вествуд померла у віці 81 року. Пресслужба жінки повідомила, що вона пішла з життя в оточенні своєї родини, у лондонському районі Клепгем. Майже через два місяці після смерті дизайнерки в Лондоні провели панахиду на її честь.

16 лютого друзі, сім'я та колеги по галузі покійної дами Вів'єн Вествуд зібралися у соборі Саутварк. Всі гості заходу вшанували пам'ять епатажної дизайнерки, одягнувши речі, створені її брендом. Однією з тих, хто відвідав поминальну службу, була 48-річна британська дизайнерка Вікторія Бекхем.

Вікторія обрала чорну довгу сукню з дрібними круглими вирізами та ефектним розрізом, який відкривав її стрункі та підкачані ноги.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Сукня також мала невеликі розрізи на рукавах, високу горловину і драпування на стегнах. Вбрання вона доповнила класичними чорними туфлями, сумкою з торочкою зі своєї ж колекції весна-літо 2023 та сонцезахисними окулярами.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Також службу відвідали Кейт Мосс із дочкою, Леді Амелія Віндзор, Гелена Бонем Картер, Крістіна Гендрікс та Джорджія Джаггер.

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