У сукні з драпуванням: Памела Андерсон прийшла у скромному образі на церемонію в Нью-Йорку

На цьому заході вона отримала нагороду "Ікона стилю".

56-річна зірка Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон відвідала церемонію вручення нагород Daily Front Row Fashion Media Awards у Нью-Йорку.

Перед камерами зірка з'явилася в лаконічній сукні кремового відтінку та незвичайного дизайну. Її вбрання було виконане із щільної однотонної тканини з драпуванням у зоні декольте та на талії.

Одна бретелька її сукні трохи спадала з плеча, надаючи так образу оригінальності та недбалості.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Вбрання Памела доповнила чорними туфлями-човниками, укладанням з кучерями та набором прикрас – каблучкою та сережки з діамантами.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Також цей світський захід відвідала акторка Сара Джессіка Паркер. Вона вибрала корсетну сукню міді ніжного лавандового кольору з пікантним декольте від бренду Oscar de la Renta. Доповнила вона вбрання культовою сумкою Fendi Baguette.

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