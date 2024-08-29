У сукні з драпуванням, пір'ям і високим розрізом: модель Маріякарла Босконо на червоній доріжці

У цьому вбранні вона нагадувала птаху.
28 серпня у Венеції на острові Лідо стартував знаменитий Венеційський кінофестиваль. Цього року захід відбудеться у 81-й раз і триватиме до 7 вересня.
Вже традиційно гостею цього свята кіно та моди стала італійська топмодель – 43-річна Маріякарла Босконо. Зірка з'явилася на червоній доріжці у зухвалій білій сукні від Ann Demeulemeester, яку носила з прикрасами від Pomellato з діамантами та смарагдами.
У вбрання був дуже довгий шлейф, глибоке декольте та драпування.
Також високим був і розріз на спідниці сукні, адже повністю демонстрував ноги Маріякарли та цікавий вибір взуття – чорні грубі шкіряні чоботи з пряжками. Таке взуття мало дуже незвичайний вигляд на червоній доріжці та контрастувало з іншими зірковими гостями, які прийшли у гламурних босоніжках та туфлях.
Була в цьому вбранні ще одна оригінальна деталь — чорне пір'я, яким воно було декороване. Вони були пришиті на спині та спідниці сукні. Також з пір'я на голові Босконо носила прикрасу.
Відвідала вона в день відкриття кінофестивалю прем'єру комедійного фільму жахів режисера Тіма Бертона "Бітлджюс Бітлджюс". Він є продовженням фільму 1988 року, але в цій частині в ньому з'являться нові герої та актори — Дженна Ортега та Моніка Беллуччі.
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