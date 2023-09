У сукні з драпуванням та корсетом: онука Вів'єн Вествуд відвідала захід зі своїм дідусем

Британська модель Кора Корре, бабусею якої є покійна дизайнерка Вів'єн Вествуд, відвідала церемонію вручення нагород ELLE Style Awards 2023, яка відбулася у партнерстві з ювелірним брендом Tiffany & Co. Захід минув у The Old Sessions House 5 вересня у Лондоні.

Перед фотографами Кора з'явилася у сімейному бренді Vivienne Westwood. Це була світла сукня нижче колін з корсетом і драпуванням у зоні декольте.

Образ вона доповнила масивними сережками, золотим браслетом та босоніжками на ремінцях. У руці Кора тримала коричневу сумку, а волосся уклала в об'ємну зачіску.

Кора Коре та Андреас Кронталер / Фото: Getty Images

Перед камерами дівчина позувала з чоловіком покійної Вествуд – Андреасом Кронталером, який зараз керує брендом та є його креативним директором. З дружиною він познайомився ще у 80-х, а в офіційному шлюбі пробув 30 років попри велику різницю у віці. По суті, чоловік є дідусем дівчини Кори, хоч і не рідним.

