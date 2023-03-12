У сукні з драпуванням та розрізами: зірка "Попелюшки" Лілі Джеймс відвідала показ Versace

Зірка фільму "Попелюшка" з'явилася серед гостей показу Versace осінь-зима 2023 року, який минув у Каліфорнії.

Акторка є амбасадоркою бренду і неодноразово з'являлася в рекламних кампаніях Versace, а також на багато заходів приходить у сукнях саме від цього бренду.

Для модного шоу Лілі віддала перевагу сексуальній чорній сукні, яка ідеально сиділа на її стрункій фігурі. У сукні була спущена лінія плеча, декольте у вигляді серця та безліч драпірувань на ліфі та талії.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Також сукню доповнювали розріз спереду та кілька декоративних великих англійських шпильок, які є візитівкою бренду та часто з'являються на сукнях.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Образ Лілі завершила простою зачіскою, макіяжем у нюдовій гамі, босоніжками на високій платформі та кількома сережками у вухах. Манікюр вона зробила коричневим відтінком лаку.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Серед гостей цього заходу також була акторка та модель Памела Андерсон, яку Лілі зіграла у скандальному мінісеріалі "Пем та Томмі".

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