Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні з драпуванням та сережками-вузлами у вухах: Сальма Гаєк прийшла на модне шоу з чоловіком-мільярдером

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
934
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні з драпуванням та сережками-вузлами у вухах: Сальма Гаєк прийшла на модне шоу з чоловіком-мільярдером

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

57-річна акторка — одна з тих жінок, які навіть у простій однотонній сукні мають надзвичайний вигляд.

Сальма Гаєк відвідала модне шоу бренду Balenciaga, яке відбулося у Каліфорнії. На заході креативний директор бренду Демна Гвасалія презентував публіці осінню колекцію 2024.

Сальма одягла чорну сукню з асиметричним декольте та драпуванням на талії та спідниці, яка не лише ідеально на ній сиділа, а й підкреслювала її розкішну фігуру.

Доповнила акторка вбрання сережками з діамантами у вигляді великих вузлів та кількома каблучками на руках. Також вона додала в образ сонцезахисні окуляри, рожеву сумку на ручці-ланцюжку та туфлі-човники такого ж відтінку. Волосся Сальма зібрала у високий хвіст.

Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

На заході вона з'явилася в компанії свого чоловіка — мільярдера Франсуа-Анрі Піно, який вдягнув total black look.

Сальма Гаєк з чоловіком / © Getty Images
Сальма Гаєк з чоловіком / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідали й інші знаменитості-друзі бренду. Наприклад, Кім Кардашян прийшла в мереживних лосинах і з сумкою-пакетом, а Ніколь Кідман обрала елегантне вбрання у стилі фатальної жінки.

Читайте також:

Розплата за сексуальність: Сальма Гаєк - моя історія

Розплата за сексуальність: Сальма Гаєк - моя історія

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
934
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація