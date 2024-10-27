У сукні з драпуваннями: схудла Селена Гомес відвідала благодійний вечір

Співачка та акторка Селена Гомес прибула на 2-й щорічний благодійний вечір Rare Impact Fund, який відбувся у Лос-Анджелесі. Організація збирає кошти на підтримку психічного здоров'я молоді.

Гомес, яка помітно втратила вагу, одягла на червону доріжку чорну мінісукню на одне плече та з драпуванням на ліфі та спідниці. Також на її спідниці був асиметричний край тканини, яка спадала до підлоги елегантними складками.

Вбрання в стилі фатальної жінки було від одного з її найулюбленіших брендів — марки Oscar de la Renta. Воно було створено вручну, а носила акторка його з чорними туфлями від Christian Louboutin.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Як створювали цю сукню бренд показав на своїй сторінці у соцмережі.

Нещодавно Селена одягала вбрання від Oscar de la Renta на червону доріжку в Лондоні, де в межах Лондонського кінофестивалю відбувся показ фільму "Емілія Перес". Для заходу вона обрала розкішну рубінову сукню, створену на ексклюзивне замовлення.

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