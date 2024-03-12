У сукні з дуже пікантним декольте: Демі Мур на вечірці Vanity Fair

61-річна Мур мала неймовірний вигляд у сміливій атласній сукні шоколадного кольору без бретельок, з пікантним декольте та двома золотими застібками на грудях.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Демі доповнила вечірній аутфіт клатчем до тону, масивними золотими сережками, легким макіяжем на обличчі та манікюром у світлому відтінку. У неї на пальці сяяла каблучка з каменем, а на зап'ясті коштовний браслет від Chopard. Довге чорне волосся Мур розпустила і зачесала на один бік.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Зірка приїхала на вечірку у компанії дочок – 35-річної Румер, 32-річної Скаут та 30-річної Таллули. Кожна з дівчат одягла вечірню сукню та позувала на доріжці разом із зірковою мамою.

Демі Мур з дочками Румер, Скаут та Таллулою / Фото: Associated Press

Нагадаємо, сестри Кендалл та Кайлі Дженнер також були присутні на післяоскарівському заході і їхня мати Кріс Дженнер теж не пропустила вечірку.

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