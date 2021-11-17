У сукні з дуже пікантним декольте: Леді Гага на показі фільму "Дім Гуччі" у Нью-Йорку

У сукні з дуже пікантним декольте: Леді Гага на показі фільму "Дім Гуччі" у Нью-Йорку

У Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму "Дім Гуччі" та головні герої знову вийшли на доріжку.

Показ стрічки відбувся у Rose Theater у Джаз-центрі Лінкольна у вівторок, 16 листопада. Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Гаєк та Аль Пачіно позували на червоній доріжці перед показом.

Прем'єра фільму "Дім Гуччі" / Associated Press

35-річна Леді Гага була цього вечора у вечірній сукні з пікантним декольте і бантом на шиї з чорного тюлю в горошок від Armani Prive. Аутфіт зірка доповнила діамантовими сережкам, дуже насиченим макіяжем очей та губ, масивним браслетом у вигляді ланцюга на зап'ясті від Tiffany & Co з 18-каратного золота та платини з діамантами.

Аль Пачіно, Леді Гага та Джаред Лето / Associated Press

Аль Пачіно та Леді Гага / Associated Press

Минулого разу на прем'єрному показі в Лондоні акторка сяяла в сукні Gucci з колекції Love Parade SS22. Цю плісовану сукню зі шлейфом Леді Гага поєднала із чорними панчохами в сітку та громіздкими черевиками на платформі та високих підборах.

Леді Гага / Associated Press

У фільмі Леді Гага зіграла роль колишньої дружини Мауріціо Гуччі – Патрицію.

Леді Гага / Associated Press

Адам Драйвер та Леді Гага / Associated Press

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