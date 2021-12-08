У сукні з двома розрізами: Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці

Модель зазнімкували в дуже ефектному вбранні.

Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли йшла на шоу Джиммі Кіммела, в якому з'явилася заради просування своєї третьої кулінарної книжки Cravings: All Together. Кріссі ніколи не приховувала, що любить готувати і це її спосіб заспокоєння. Тому в новій книжці зібрані рецепти, які допомогли їй та її родині у скрутний час, змусили її відчути, що все буде добре, адже не так давно вона втратила дитину.

Зірка була одягнена у чорну довгу сукню з двома сексуальними розрізами, які демонстрували її ноги. Образ вона доповнила босоніжками, макіяжем та перукою з довгим волоссям. У реальному житті Кріссі носить каре.

Кріссі Тейген / Getty Images

Також нагадаємо, що зовсім нещодавно знаменитість із сім'єю проводила час у Нью-Йорку. З дітьми її бачили у магазині дорогих дитячих іграшок FAO Schwarz.

Кріссі Тейген / Getty Images

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