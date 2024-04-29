У сукні з ефектним декольте і розкішному кольє: елегантна Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла в світ

37-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі стала гостею презентації нової колекції високого ювелірного мистецтва Tiffany & Co, що пройшла в Лос-Анджелесі, в історичному маєтку Беверлі.

Креативний директор бренду Наталі Вердей відповідала за створення колекції Blue Book: Tiffany Céleste із 157 виробів, вартість кожного з яких становить у середньому 1 млн євро. Серед гостей були помічені Аня Тейлор-Джой, Емілі Блант, Сьюкі Вотерхаус, Різ Візерспун, Галь Гадот та інші. Кожна гостя презентувала на собі одну з ювелірних прикрас.

Так, Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на вечері в обтислій молочній сукні з ефектним декольте, яку доповнила білим клатчем-конвертом, білими босоніжками та білим манікюром. На її шиї красувалося розкішне кольє з напівпрозорим блакитним каменем, а на пальці блищала обручка з таким же каменем.

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Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі з'являлася на виставці в Японії. Модель у кремовій сукні без рукавів приїхала на відкриття Tiffany & Co Tiffany Wonder у Токіо. Захід проходив у галереї TOKYO NODE.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

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