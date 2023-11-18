У сукні з ефектним декольте та розрізом: Дженніфер Лопес зачарувала образом на світському івенті

У таких розкішних образах пара відвідала турнір з покеру та блекджеку в одному з нічних закладів Лас-Вегаса.
Американська суперзірка Дженніфер Лопес знову привернула загальну увагу, оскільки одягла на захід у Лас-Вегасі дуже ефектну сукню від британського бренду David Koma. Її вбрання було з ефектним косим вирізом під груди з прозорою вставкою, а також коміром-чокером.
У сукні були відкриті плечі та декор у вигляді сріблястого каміння на обличчі та спідниці. Також вбрання Лопес доповнював високий розріз до стегна на спідниці, який ще й підкреслював її ноги, та демонстрував гарні босоніжки на високих підборах та платформі.
Доповнила зірка свій вечірній лук розкішним укладанням, макіяжем та клатчем із чорними стразами. У вухах у Дженніфер були сережки-змії, а на руках кілька каблучок з діамантами.
Традиційно у світ вона вийшла з чоловіком Беном Аффлеком, який цього разу одягнув синій костюм-трійку, білу сорочку та туфлі-броги з тисненням.
А ще нещодавно 54-річна попдіва сяяла в сексуальному вбранні від Gucci з розрізом до стегна на галаконцерті LACMA Art+Film 2023 у Лос-Анджелесі.
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