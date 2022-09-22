У сукні з ефектним декольте та вирізами на животі: Олівія Вайлд під прицілом фотографів

Зірка "Доктора Гауса" вирішила бути не в кадрі, а за ним. Через просування своєї режисерської роботи, вона зараз часто потрапляє під приціл папараці.

Акторка Олівія Вайлд зараз активно відвідує різноманітні шоу та кінофестивалі, оскільки на 23 вересня запланована світова прем'єра її режисерської роботи — фільму "Не хвилюйся, люба", де зіграв її бойфренд — актор і співак Гаррі Стайлс.

Саме тому Олівія прийшла днями на програму "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером". Акторку сфотографували папараці, коли вона виходила зі студії на Мангеттені.

На Вайлд була незвичайна біла сукня з дуже глибоким декольте та вирізами, сонцезахисні окуляри від Ray-Ban, чорні масивні черевики від Casadei та кілька золотих прикрас від бренду Anita Ko.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Спочатку прем'єра фільму Олівії відбулася на 79-му Венеційському кінофестивалі, але викликала доволі неоднозначні відгуки. Критики рознесли гру Стайлза, посилаючись на відсутність режисерського зображення, ясність сценарію та передбачуваний сюжет. Однак фільм все ж таки отримав трохи похвали, багато хто відзначив гарну гру Флоренс П'ю.

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