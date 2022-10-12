У сукні з ефектними круглими вирізами: Джоді Тернер-Сміт здивувала вбранням на червоній доріжці

Віднедавна світ активно заговорив про цю акторку, адже вона все частіше почала дивувати сміливими та незвичайними образами.

Акторка Джоді Тернер-Сміт на британській прем'єрі фільму "Бардо (або Брехлива хроніка жмені істин)", яка відбулася під час 66-го Лондонського кінофестивалю.

На червоній доріжці ефектна зірка з'явилася в чорній сукні від Christopher Kane з колекції весна-літо 2022. Сукня була обтислою і мала красивий вигляд на стрункій фігурі дівчини, але також не можна було не звернути увагу на оригінальні круглі вирізи по всій сукні. Прикрашали їх золотаві ланцюжки.

Образ Джоді доповнила чорними замшевими черевиками та безліччю золотих каблучок на руках, які стильно поєднувалися з елементами сукні, а також зробила макіяж із золотистими акцентами у куточках очей.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Getty Images

Також вона знову змінила колір волосся. Акторка до кожного свого образу фарбує волосся у новий відтінок. Нещодавно вона сяяла на червоній доріжці з бордовим волоссям, а цього разу перефарбувала його в попелястий відтінок.

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