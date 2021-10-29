У сукні з ефектними вирізами: Кріссі Тейген продемонструвала вбрання від David Koma

Колишня модель підкреслила фігуру сукнею з колекції Fall 2021.

Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці, коли прямувала ввечері на вечерю до французького ресторану Le Bernardin у Нью-Йорку. Зірка була одягнена в чорну сукню David Koma, яка мала тонкі бретельки, прозорий корсетний верх і розріз збоку. Родзинкою вбрання були три круглі вирізи, прикрашені стразами.

Кріссі завершила свій образ босоніжками на підборах і із зав'язками. Волосся знаменитості було укладено в каре, а у вухах красувалися сережки-кільця.

Кріссі Тейген / Getty Images

У цьому ж одязі Тейген з'явилася вчора на "Вечірньому шоу" з Джиммі Фелоном. А ось днем раніше її заскочили в центрі міста в екстравагантному червоному костюмі, який вона поєднала з бюстгальтером та клатчем незвичайного дизайну.

Кріссі Тейген / Getty Images

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