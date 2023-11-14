У сукні з ефектними вирізами: трансгендерна акторка Гантер Шафер на червоній доріжці у гламурному луку

У цьому вбранні зірка мала просто надзвичайний вигляд, а образ доповнила гламурними аксесуарами.

Американська модель, акторка та ЛГБТ-активістка Гантер Шафер з'явилася на прем'єрі фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" у Лос-Анджелесі. Зірка позувала в сексуальній сріблястій сукні від британського бренду Alexander McQueen з колекції осінь-зима 2023 року.

Гантер Шафер / Фото: Associated Press

Вбрання виконане з бежевої сітчастої тканини, яка повністю була розшита сріблястим та чорним бісером, лелітками та камінням. Також сукня мала довгу спідницю з рюшами, а з боків її прикрашали досить великі вирізи, що демонструють фігуру.

Доповнила образ Гантер такими ж гламурними ботильйонами з вишивкою камінням та браслетами-манжетами на зап'ястях. Волосся дівчина просто розпустила, а на обличчі вона мала макіяж сірими тінями.

Гантер Шафер / Фото: Associated Press

В український прокат фільм "Голодні ігри: Балада про співочих птахок та змій" вийде 16 листопада.

Читайте також: