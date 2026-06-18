У сукні з ефектними вирізами на тулубі: акторка продемонструвала струнку фігуру в Нью-Йорку

Логан Браунінг / © Getty Images

Реклама

Американська акторка Логан Браунінг потрапила до об’єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Зірка продемонструвала пікантний аутфіт, який підкреслив її струнку фігуру.

Для виходу Логан обрала довгу сукню глибокого приталеного силуету синьо-графітового відтінку з оксамитовою фактурою. Вбрання мало високу горловину, розріз ззаду і великі асиметричні вирізи по боках на тулубі, які додали луку спокусливості. Відкритою також була спина.

Логан Браунінг / © Getty Images

Знаменитість доповнила аутфіт замшевими чорними босоніжками на високих платформах, підборах і з ремінцями. У неї була об’ємна кучерява зачіска, макіяж з ніжно-рожевою помадою на губах і молочний манікюр. Вуха Логан прикрасила сережками-кільцями, а на руках були каблучки.

Реклама

Новини партнерів