У сукні з ефектом вагітності: Зендая здивувала образом на доріжці

Кожна поява 25-річної знаменитості на заходах останнім часом — це ціла подія.
Образи Зендаї часто незвичайні, ефектні і сміливі. Вчора зірка "Дюни" вчергове з викликала фурор, коли вийшла на фотоколл Музею кіноакадемії у вбранні від іспанського Модного дому Loewe.
Сіра трикотажна сукня було прикрашена золотою литою накладкою спереду. Ця незвичайна деталь була зроблена опуклою і трохи не рівною з боків, тому створювала вагітний ефект.
Образ молода акторка доповнила золотими сережками, теж від цього бренду і туфлями-човниками.
Сіра сукня з золотою деталлю була представлено в колекції весна-літо 2022, яку створив креативний директор Loewe Джонатан Андерсон. У новій колекції дизайнер посилається на роботи Понтормо, художника флорентійської школи і одного з основоположників маньєризму.
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