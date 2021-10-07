У сукні з ефектом вагітності: Зендая здивувала образом на доріжці

У сукні з ефектом вагітності: Зендая здивувала образом на доріжці

Кожна поява 25-річної знаменитості на заходах останнім часом — це ціла подія.

Образи Зендаї часто незвичайні, ефектні і сміливі. Вчора зірка "Дюни" вчергове з викликала фурор, коли вийшла на фотоколл Музею кіноакадемії у вбранні від іспанського Модного дому Loewe.

Сіра трикотажна сукня було прикрашена золотою литою накладкою спереду. Ця незвичайна деталь була зроблена опуклою і трохи не рівною з боків, тому створювала вагітний ефект.

Зендая / Getty Images

Образ молода акторка доповнила золотими сережками, теж від цього бренду і туфлями-човниками.

Зендая / Getty Images

Сіра сукня з золотою деталлю була представлено в колекції весна-літо 2022, яку створив креативний директор Loewe Джонатан Андерсон. У новій колекції дизайнер посилається на роботи Понтормо, художника флорентійської школи і одного з основоположників маньєризму.

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Красиві образи Зендаі на заходах (19 фото)

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