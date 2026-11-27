Єва Гейл

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Зірка британського романтичного реалітішоу «Острів кохання» (Love Island) Єва Гейл поділилася в Instagram серією світлин, на яких продемонструвала розкішний вечірній образ. У такому вигляді білявка відвідала ювілейну, 25-ту церемонію вручення премії The Beauty Awards 2026 у Лондоні.

Єва Гейл

Єва одягла ефектну червону сукню максі, яка ідеально облягала її фігуру. Вбрання мало тонкі бретельки, зав’язані на плечах у банти, з яких звисали довгі шнурівки.

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Єва Гейл

Пікантності аутфіту додав екстремально глибокий V-подібний виріз на спині, який сягав попереку, а також драпування в зоні сідниць, яке акцентувало на її пишних формах.

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Єва Гейл

Аутфіт Гейл доповнила мініатюрним перламутровим клатчем, золотистими браслетами, каблучками та лаконічними сережками.

Білявка зробила розкішне укладання з об’ємними локонами, макіяж із сяйливим хайлайтером на вилицях і червоною помадою в тон сукні.

Єва Гейл

Єва влаштувала собі фотосесію на сходах, а також попозувала перед дзеркалом у ванній кімнаті, продемонструвавши свій лук із різних ракурсів.

Єва Гейл

Єва Гейл

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