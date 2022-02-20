У сукні з фатином: Мілла Йовович стала гостею церемонії у Каліфорнії

46-річна зірка продемонструвала елегантний вечірній аутфіт.
Акторка Мілла Йовович взяла участь у 9-й щорічній церемонії вручення премії Гільдії візажистів та перукарів, яка відбувалася у готелі The Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.
Зірка фільмів "Блакитна лагуна" та "Оселя зла" з'явилася на сцені у гарній вечірній сукні ніжного відтінку. Вбрання мало фатинову обробку, а також його прикрашало каміння на комірі та поясі. Доповнили образ Мили лаконічне укладання та малинова помада на губах.
А ось на спині її вбрання був з виріз, який прикрашала аплікація з кристалів, паєток та бісеру.
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