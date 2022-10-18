У сукні з фігурним декольте та баскою: елегантна Кейт Гадсон на заході

Вбрання красиво сиділо на фігурі знаменитості та поєднувалося з прикрасами.
Акторка Кейт Гадсон відвідала вечірній захід у Лондоні, організований на честь виходу детективного фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля", де вона зіграла з Деніелом Крейгом.
Для заходу акторка вбралася у двоколірну сукню від бренду Christian Siriano з круїзної колекції 2023. Верх вбрання був виконаний у формі серця і не мав бретельок, а ось декольте прикрашав фігурний виріз.
Спідниця була прямою та білою, талію прикрашала чорна баска з атласу. Образ акторки доповнили чоботи зі стразами, сережки з діамантами, зачіска та ніжний макіяж.
Компанію Кейт на заході склав її наречений Денні Фудзікова — музикант і власник звукозаписної компанії Lightwave Records. Нагадаємо, що пара має спільну доньку Рані, а до того, як почалися їхні стосунки, вони були хорошими друзями.
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