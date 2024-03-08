У сукні з флористичним принтом і на шпильках: новий вихід Ліндсей Логан у Нью-Йорку

37-річна акторка все частіше почала з'являтися на публіці і демонснтурвати стильні луки.

Ліндсей Логан потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона зраділа зустрічі з фотографами і мило їм усміхнулася.

Одягнена акторка була у класичне довге сіре пальто, під яким на ній була біла сукня з різнокольоровим флористичним принтом. Вбрання вона скомбінувала з бордовими лакованими чоботами на шпильках та білою сумкою.

Ліндсей Логан / Фото: Getty Images

Волосся Логан уклала в локони і зробила макіяж із мідними тінями і помадою кольору курної троянди.

Нагадаємо, раніше Ліндсей Логан заскочили в об'ємній екошубі ванільного відтінку, світлому топі зі стразами і білих штанях-палацо.

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