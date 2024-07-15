У сукні з флористичним принтом і в діамантах: Джордан Данн у ніжному образі сходила на івент

33-річна британська модель у всьому білому вийшла у світ.

Папараці заскочили Джордан Данн, коли вона йшла на святковий обід, організований Range Rover і Harper's Bazaar перед жіночим фіналом Вімблдонського тенісного чемпіонату у Лондоні.

Вона мала ніжний вигляд у білосніжній обтислій сукні з американською проймою, флористичним принтом і оголеною спиною, яку поєднала з білими мюлями з підборами, прикрашеними стразами.

Джордан Данн / Фото: Getty Images

Лук Данн доповнила цікавою білою сумкою. У вухах у неї були діамантові сережки з білого золота, на зап'ясті – браслет, а на пальцях – каблучки з діамантами. У моделі була коротка зачіска, макіяж із блискучими тінями і шоколадною помадою, молочний манікюр і білий педикюр.

У цьому образі Джордан побувала також на святковому обіді, організованому Range Rover і Harper's Bazaar.

Нагадаємо, раніше із Джордан Данн стався конфуз – її підвела сукня і вона блиснула трусами на вечірці.

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