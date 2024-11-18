У сукні з фольги, рваних колготках та з оголеними грудьми: Ніколь Кідман приміряла сміливі образи

57-річна австралійська та американська акторка, володарка премії "Оскар" – Ніколь Кідман – стала головною зіркою нового випуску британської редакції журналу GQ. На обкладинці глянцю вона з'явилася в асиметричній золотій сукні з "фольги" від Balenciaga та рваних чорних колготках.

Стилістка Кеті Гранд підібрала для актриси ще інші, теж екстравагантні образи: рвані топи від Ned Sims, вінтажний одяг Balenciaga, створений колишнім креативним директором бренду Ніколя Геск'єром ще 2002 року, а також речі із сучасних колекцій Демни Гвасалія.

На одному з фото Ніколь позує з оголеною грудью, прикриваючи її рукою.

В інтерв'ю журналу Кідман розповіла про свою нову роботу в драмі "Дівчинка" та про процес акторської гри. Зірка стверджує, що має справді відчувати все, що відчуває її персонаж, інакше це не дасть необхідного "емоційного удару під дих". Коли камера зупиняється, вона не може просто зняти костюм і піти. Будь-які негативні почуття залишаються у її підсвідомості, зізнається Ніколь.

Нагадаємо, раніше Ніколь Кідман відвідала прем'єру фільму Netflix "Заворожений" у театрі The Paris на Мангеттені, у Нью-Йорку. Акторка приїхала на світський захід у білій сукні Dolce & Gabbana Alta Moda з довгими рукавами та ажурними квітами. Вона доповнила своє напівпрозоре вбрання прикрасами Wempe та чорними туфлями-човниками на підборах.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

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