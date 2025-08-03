У сукні з футуристичним каркасом й оперних рукавичках: Сіара знялася у сиквелі «Диявол носить Prada»

Сіара / © Getty Images

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Сіара потрапила до об’єктивів папараці під час знімань сиквелу «Диявол носить Prada», які відбулися у Музеї природничої історії у Нью-Йорку.

На знімальному майданчику артистка з’явилася в ефектно-пікантному образі. На ній було чорне вбрання, яке складалося з прозорої сукні максі по фігурі з сітчатим принтом, короткими рукавами і високою горловиною і футуристичного каркасу.

Сіара / © Getty Images

Аутфіт Сіара доповнила чорними оперними рукавичками і чорними босоніжками на шпильках. Волосся вона зібрала у низький хвіст, зробила макіяж смокі-айс і прикрасила вуха великими чорними сережками. Співачка мала стрункий і красивий вигляд.

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Нагадаємо, на знімальному майданчику у Музеї природничої історії була помічена також модель plus size Ешлі Грем, яка теж постала у чорній прозорій сукні.