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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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201
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1 хв

У сукні з футуристичним каркасом й оперних рукавичках: Сіара знялася у сиквелі «Диявол носить Prada»

39-річна американська артистка з’явиться в одній зі сцен продовження культової стрічки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сіара

Сіара / © Getty Images

Сіара потрапила до об’єктивів папараці під час знімань сиквелу «Диявол носить Prada», які відбулися у Музеї природничої історії у Нью-Йорку.

На знімальному майданчику артистка з’явилася в ефектно-пікантному образі. На ній було чорне вбрання, яке складалося з прозорої сукні максі по фігурі з сітчатим принтом, короткими рукавами і високою горловиною і футуристичного каркасу.

Сіара / © Getty Images

Сіара / © Getty Images

Аутфіт Сіара доповнила чорними оперними рукавичками і чорними босоніжками на шпильках. Волосся вона зібрала у низький хвіст, зробила макіяж смокі-айс і прикрасила вуха великими чорними сережками. Співачка мала стрункий і красивий вигляд.

Нагадаємо, на знімальному майданчику у Музеї природничої історії була помічена також модель plus size Ешлі Грем, яка теж постала у чорній прозорій сукні.

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