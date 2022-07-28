У сукні з галактикою та синім макіяжем: акторка Зої Дойч під прицілом папараці в Нью-Йорку

27-річну Зої Дойч сфотографували у районі Іст-Віллідж, у Нью-Йорку, коли вона йшла до свого автомобіля.

Дівчина вчора відвідала прем'єру фільму "Не в порядку", в якому зіграла — це майбутня американська сатирична чорна комедія.

Для заходу дівчина обрала оригінальну пряму довгу сукню синього кольору. Незвичайності вбранню надавав принт у вигляді зоряного неба. Образ Зої доповнила синім макіяжем, туфлями-човниками та чорною сумкою.

Зої Дойч / Фото: Getty Images

Також акторка показала кілька знімків в інших ефектних сукнях — малиновій з паєтками від Valentino, і кораловому з торочкою Giorgio Armani.

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