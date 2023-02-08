У сукні з гламурним бантом: Джуліанна Мур на прем'єрі психологічного трилера у Лондоні

62-річна оскароносна акторка Джуліанна Мур відвідала світову прем'єру психологічного неонуарного трилера "Sharper" ("Шулер"), яка відбулася у BFI Southbank 7 лютого у Лондоні.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Фільм знятий сервісом Apple TV, а Мур зіграла в ньому головну роль — самотню матір, яка заводить роман з мільярдером, доки її син намагається збити власний статок грабуючи багатих. Дія фільму відбувається у Нью-Йорку.

На червоній доріжці акторка з'явилася в елегантній чорній довгій сукні з американською проймою, яку доповнювала накидка. Акцентом у вбранні був бант на шиї зі стразами. Образ Мур доповнили сережки, обручка на пальці, лаконічна зачіска та макіяж.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Також у фільмі з'явиться актор Себастіан Стен, який нещодавно також зіграв у серіалі "Пем і Томмі", що розповідає про скандальне секс-відео Памели Андерсон та Томмі Лі.

Джуліанна Мур та Себастіан Стен / Фото: Associated Press

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