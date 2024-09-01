У сукні з глибоким декольте: британська акторка в ефектному образі сяяла на вечері у Венеції

Наталі Еммануель прийшла на івент у вбранні зі спокусливим вирізом.

Британська акторка Наталі Еммануель відвідала вечерю Armani Beauty, яка відбулася у межах 81-го Венеційського кінофестивалю.

Зірка з'явилася на івенті в ефектному аутфіті. На ній була чорна сукня по фігурі, розшита паєтками, на тонких бретельках. Вбрання мало глибокий V-подібний виріз, який підкреслив її гарний бюст, і оголену спину.

Наталі Еммануель / Фото: Associated Press

Аутфіт зірка доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах. У неї було гладке укладання, макіяж із акцентом на очах, пірсинг у носі і довгий перламутровий манікюр.

Наталі Еммануель / Фото: Associated Press

Наталі Еммануель / Фото: Associated Press

Захід також відвідала Кейт Бланшетт, яка для своєї появи обрала чорні широкі штани і відвертий топ, який складався з торочки з намистинами і нюдової підкладки.

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