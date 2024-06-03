У сукні з глибоким декольте: Дакота Феннінг на світовій прем'єрі фільму

30-річна акторка відвідала світову прем'єру фільму "Спостерігачі", що відбулася у Нью-Йорку.
Перед камерами Дакота Феннінг сяяла у довгій сукні зі шлейфом смарагдового відтінку та з дуже глибоким декольте, яке було виконане у вигляді драпування.
Також у цього вбрання була гола спина та золоті бретельки. Доповнила акторка лук простою зачіскою з розпущеним волоссям, лаконічним макіяжем, а також кількома золотими прикрасами.
Раніше презентація фільму відбулася в Лондоні і на фотокол Дакота вийшла у бежевій сукні від бренду Oscar de la Renta з широкими бретельками, квадратним декольте та тонким поясом на талії. Спідниця біля вбрання була розкльошена, а її поділ прикрашав принт у вигляді червоних квітів на зелених стеблах.
У фільмі акторка зіграла головну роль — 28-річну дівчину на ім'я Міна, яка опиняється у лісі в Ірландії. Знайшовши притулок, вона за незнанням опиняється у пастці поруч із трьома незнайомцями, за якими щоночі спостерігають і переслідують загадкові істоти.
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