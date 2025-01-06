У сукні з глибоким декольте: Ешлі Грем блиснула пишними грудьми на червоній доріжці

37-річна американська модель plus-size мала красивий вигляд на кіноподії.
Ешлі Грем відвідала церемонію вручення премій "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.
Модель привернула до себе увагу ефектним аутфітом на червоній доріжці. Вона була одягнена у чорну сукню, яку для неї створив бренд Bach Mai. Вбрання мало глибоке декольте, яке підкреслило її пишні груди, і пишну спідницю зі шлейфом.
Аутфіт Грем доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила елегантну зачіску, вечірній макіяж, молочний манікюр і французький педикюр.
Вуха Ешлі прикрасила довгими сережками-люстрами від Jared Jewellers, а на пальці красувалася каблучка з масивним смарагдом.
Нагадаємо, Ешлі Грем на івенті у Нью-Йорку постала у мінісукні з мереживом і шкіряному тренчі.
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