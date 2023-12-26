У сукні з глибоким декольте: Геля Зозуля презентувала нову пісню про любов

Геля Зозуля презентувала нову пісню під назвою "Колір музики". Це зізнання артистки у любові до музики.

За словами Гелі, її нова композиція нагадує про цілющі, терапевтичні ефекти пісні, яка написана від щирого серця, що є нині дуже важливим.

"У цей складний час хочу бути веселою нотою у житті українців, тож у моєму репертуарі є веселі пісні, які піднімають дух. Також мені дуже подобається розкривати жіночу суть у своїх композиціях, щоб кожна дівчина чи жінка могла знайти в них себе. Ну і, звісно, пісні про любов, куди ж без них?", – поділилася артистка.

Із нагоди презентації музичної новинки Геля знялася у цікавій фотосесії. Вона постала у чорній сукні з пікантним глибоким декольте.

Геля Зозуля/Пресслужба

Геля Зозуля/Пресслужба

Позувала співачка також у мереживному прозорому вбранні. Її образи вийшли красивими, спокусливими і загадковими водночас.

Геля Зозуля/Пресслужба

Нагадаємо, Геля Зозуля – виконавиця таких популярних треків, як "КоляГаля", "Бавовна", "Наробила лиха" та інші.

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