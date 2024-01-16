У сукні з глибоким декольте і кулоном між грудьми: зірка серіалу "Венздей" на світському заході

Крістіна Річчі у вечірньому вбранні від Saint Laurent сяяла на премії "Еммі".

Зірка серіалу "Венздей" і фільмів 90-х "Родина Адамсів" і "Каспер" – Крістіна Річчі – побувала на церемонії премії Emmy Awards у Лос-Анджелесі.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Вона вийшла на червону доріжку в чорній сукні максі від Saint Laurent із глибоким декольте. На шиї у неї була прикраса від Martin Katz, великий зелений кулон якої висів між грудьми. У вухах у Річчі були довгі сережки, а на руках – браслет і каблучка з цього самого комплекту.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Волосся Крістіна зібрала в низький пучок і зробила макіяж із золотисто-зеленими тінями на повіках. У руках вона тримала чорний клатч від Saint Laurent. Французький манікюр завершив вечірній аутфіт акторки.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Крістіна Річчі на Critics Choice Awards-2024 з'явилася у латексній сукні без бретельок, зі шлейфом і розрізом від Atsuko Kudo, яка мала відверте сексуальне декольте.

Читайте також: