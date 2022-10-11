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У сукні з глибоким декольте і пір'ям: Джессіка Біл з чоловіком Джастіном Тімберлейком вийшли в світ

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У сукні з глибоким декольте і пір'ям: Джессіка Біл з чоловіком Джастіном Тімберлейком вийшли в світ

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / Фото: Associated Press

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк відвідали гала-концерт Дитячої лікарні Лос-Анджелеса у Barker Hanger у Санта-Моніці, у Каліфорнії.

На благодійному заході 40-річна Джесіка сяяла у сукні з кутюрної колекції Giambattista Valli. Чорна максі-сукня з глибоким V-подібним декольте доповнена багатошаровим оздобленням з пір'я та атласних бантів.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Associated Press
Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / Фото: Associated Press

Свій вечірній образ Джесіка доповнила кількома кільцями на пальцях, сережками з діамантами, недбалим укладанням та легким мейк-апом. Разом із нею був чоловік Джастін Тімберлейк. Він одягнув чорний смокінг та штани, доповнивши костюм білою сорочкою та краваткою-метеликом.

Пара досить давно не з'являлася на публічних заходах та вигляд мала стильно та елегантно, коли позувала перед камерами фотографів.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Associated Press
Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / Фото: Associated Press

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