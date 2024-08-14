У сукні з глибоким декольте і розрізом: модель у сексуальному образі відвідала івент

Емі Лефевр у спокусливому образі total black позувала на заході годинникового бренду.

Модель та інлюенсерка Емі Лефевр відвідала презентацію бренду MICHELE Watches Legacy Redefined у Нью-Йорку.

Там дівчина з'явилася у чорній сукні міді з глибоким декольте, американською проймою і розрізом на спідниці.

Емі Лефевр / Фото: Getty Images

Вбрання Емі доповнила чорними гостроносими туфлями і чорним плетеним клатчем із золотою фурнітурою.

Лефевр зробила скуйовджене укладання довжини каре, макіяж із акцентом на очах, молочний манікюр і завершила лук золотими прикрасами.

Нагадаємо, бразильська модель Сінді Мелло зібралася на прогулянку у білій сукні з глибоким декольте.

Читайте також: