У сукні з глибоким декольте і розрізом: модель у сексуальному образі відвідала івент

Емі Лефевр у спокусливому образі total black позувала на заході годинникового бренду.
Модель та інлюенсерка Емі Лефевр відвідала презентацію бренду MICHELE Watches Legacy Redefined у Нью-Йорку.
Там дівчина з'явилася у чорній сукні міді з глибоким декольте, американською проймою і розрізом на спідниці.
Вбрання Емі доповнила чорними гостроносими туфлями і чорним плетеним клатчем із золотою фурнітурою.
Лефевр зробила скуйовджене укладання довжини каре, макіяж із акцентом на очах, молочний манікюр і завершила лук золотими прикрасами.
Нагадаємо, бразильська модель Сінді Мелло зібралася на прогулянку у білій сукні з глибоким декольте.
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