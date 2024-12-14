У сукні з глибоким декольте і торочкою: схудла Наталя Могилевська запалила на сцені музичного заходу

Артистка запрем'єрила на концерті свій оновлений хіт "Я танцювала".

Наталя Могилевська виступила на концерті "Музична премія України", який відбувся у Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок України (колишній Жовтневий палац) у Києві.

Наталя Могилевська / Фото: Аліна Онопа, ТСН.ua

Артистка запалила на сцені, виконавши свій оновлений хіт "Я танцювала" і пісню "Я покохала".

Наталя Могилевська / Фото: Аліна Онопа, ТСН.ua

Наталя мала чудовий і схудлий вигляд. Вона постала перед публікою в ефектному аутфіті. На ній була чорна сукня з торочкою на подолі і глибоким декольте з нитками.

Наталя Могилевська / Фото: Аліна Онопа, ТСН.ua

Могилевська доповнила лук чорним жакетом і чоботами зі стразами, які виблискували у променях софітів.

Наталя Могилевська / Фото: Аліна Онопа, ТСН.ua

У співачки була гарна зачіска з локонами і вечірній макіяж.

Наталя Могилевська / Фото: Аліна Онопа, ТСН.ua

Наталя Могилевська виступила на "Музичній платформі України"

Нагадаємо, на Музичній платформі також виступила Оля Полякова, яка продемонструвала струнку фігуру у золотій мінісукні.

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