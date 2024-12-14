У сукні з глибоким декольте і торочкою: схудла Наталя Могилевська запалила на сцені музичного заходу

Артистка запрем'єрила на концерті свій оновлений хіт "Я танцювала".
Наталя Могилевська виступила на концерті "Музична премія України", який відбувся у Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок України (колишній Жовтневий палац) у Києві.
Артистка запалила на сцені, виконавши свій оновлений хіт "Я танцювала" і пісню "Я покохала".
Наталя мала чудовий і схудлий вигляд. Вона постала перед публікою в ефектному аутфіті. На ній була чорна сукня з торочкою на подолі і глибоким декольте з нитками.
Могилевська доповнила лук чорним жакетом і чоботами зі стразами, які виблискували у променях софітів.
У співачки була гарна зачіска з локонами і вечірній макіяж.
Нагадаємо, на Музичній платформі також виступила Оля Полякова, яка продемонструвала струнку фігуру у золотій мінісукні.
Читайте також:
- "Було дуже страшно": Наталя Могилевська показала, як ворожий дрон-камікадзе пролетів над її будинком
- У білому вбранні і хутряній накидці: Руслана зіграла на трембіті і приголомшила ідеальним тілом на концерті
- У сукні з лелітками кольору бургунді: Злата Огнєвіч в ефектному образі з'явилася на музичному заході у Києві