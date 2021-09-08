У сукні з глибоким декольте і в кабріолеті: Демі Роуз блиснула пишним бюстом

Британська "Кім Кардашян" в образі у стилі 60-х знялася у фотосеті.
Демі Роуз обожнює експериментувати зі своїми образами і зніматися в них у фотосет. Днями вона потішила фоловерів черговим такий фотозніманням. Обрала знаменитість образ у стилі 60-х років.
Позувала Демі у червоному кабріолеті. Красуня вбралася у чорну обтислу сукню міні з глибоким декольте, в якій вона змогла похизуватися своїми пишними грудьми.
Спочатку вона була з бігуді на голові, а потім одягла елегантну хустку з принтом. Аутфіт Роуз доповнила окулярами-лисичками у білій оправі. У макіяжі акцент був зроблений на червоній помаді.
Ще Демі не могла не продемонструвати свій вигляд ззаду.
А минулого разу дівчина похизувалася великими сідницями у сексуальному чорному купальнику.
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