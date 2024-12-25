У сукні з глибоким декольте і відкритою спиною: Каміла Кабельйо у ніжному аутфіті постала на заході

Каміла Кабельйо у ніжному луку відвідала захід Jingle Ball 2024 на iHeartRadio Y100 у Маямі, штат Флорида.

На червоній доріжці артистка з'явилася у блідо-бірюзовій сукні максі від бренду Georges Hobeika, розшитій різнокольоровим камінням з флористичним мотивом. Вбрання також мало глибоке декольте, драпування, відкриту спину і шлейф, який додав її луку драматизму.

Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Кабельйо зробила укладання з локонами, макіяж із нюдовою помадою і довгими віями та вуха прикрасила діамантовими краплевидними сережками.

Нагадаємо, Каміла Кабельйо у сірому джемпері і картатій мініспідниці сходила на фешншоу Miu Miu.

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