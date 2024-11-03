У сукні з глибоким декольте і з прикрасою принцеси Діани: розкішна Кім Кардашян на галавечорі

44-річна зірка реаліті та бізнесвумен в ефектному образі з'явилася на івенті.

Кім Кардашян прикувала до себе всі погляди на галавечорі LACMA Art+Film, який відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

На події вона з'явилася в ефектному аутфіті. На зірці реаліті була довга сукня по фігурі від бренду Gucci з відвертим декольте до пупка і розрізом ззаду на спідниці. Вбрання чудово підкреслило спокусливі форми Кім.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Лук Кардашян доповнила пальтом кольору слонової кістки, яке спустила до ліктів, і білими босоніжками із золотими шпильками.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Зірка реалаті зробила молочний манікюр, гладку зачіску боб-каре, макіяж із чорними стрілками, коричневими тінями і нюдовою помадою.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Та головною родзинкою у її образі було культове розкішне перлинне кольє з підвіскою-хрестом із аметистами і діамантами, яке колись належало принцесі Діані. Хрест має загальну вагу діамантів близько 5,25 карата та розміри приблизно 136 x 95 мм.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Цю прикрасу, виготовлену компанією Garrard на початку 20 століття, Кім придбала за 197 тисяч доларів на аукціоні Royal & Noble, який щорічно проводить Sotheby's.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

До слова, від моменту смерті Діани цю прикрасу ніхто не носив на публіці.

Нагадаємо, принцеса Діана у прикрасі з хрестом від Garrard з'явилася на благодійному вечорі Birthright, який відбувався в колишньому приміщенні ювелірного бренду Garrard на Ріджент-стріт у 1987 році.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

На ній була оксамитова чорна сукня з фіолетовою пишною спідницею максі з тисненням і коміром із рюшами, яку створила Кетрін Вокер.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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