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У сукні з глибоким декольте і за руку з чоловіком: папаразі заскочили Кетрін Зету-Джонс в Італії

У сукні з глибоким декольте і за руку з чоловіком: папаразі заскочили Кетрін Зету-Джонс в Італії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У сукні з глибоким декольте і за руку з чоловіком: папаразі заскочили Кетрін Зету-Джонс в Італії

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: Getty Images

Зіркове подружжя проводить відпустку в Портофіно.

До об'єктивів папараці на вулицях Портофіно потрапили Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас, які йшли за руки на обід до ресторану Taverna del Marinaio.

Акторка мала чудовий вигляд. Вона була одягнена у довгу фіолетову сукню з принтом, американською проймою і глибоким декольте. Вбрання Кетрін скомбінувала з чорно-бежевими еспадрильями на платформі.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © Getty Images
Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: Getty Images

Волосся зірка розпустила, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила довгими лавандові сережками.

На Майклові була темно-синя сорочка, білі штани і чорні мокасини.

Нагдаємо, на Каннському кінофестивалі Кетрін Зета-Джонс сяяла у розкішній червоній сукні з градієнтом від бренду Elie Saab.

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