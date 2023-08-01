У сукні з глибоким декольте і за руку з чоловіком: папаразі заскочили Кетрін Зету-Джонс в Італії

Зіркове подружжя проводить відпустку в Портофіно.
До об'єктивів папараці на вулицях Портофіно потрапили Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас, які йшли за руки на обід до ресторану Taverna del Marinaio.
Акторка мала чудовий вигляд. Вона була одягнена у довгу фіолетову сукню з принтом, американською проймою і глибоким декольте. Вбрання Кетрін скомбінувала з чорно-бежевими еспадрильями на платформі.
Волосся зірка розпустила, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила довгими лавандові сережками.
На Майклові була темно-синя сорочка, білі штани і чорні мокасини.
Нагдаємо, на Каннському кінофестивалі Кетрін Зета-Джонс сяяла у розкішній червоній сукні з градієнтом від бренду Elie Saab.
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