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У сукні з глибоким декольте, розрізом до стегна і з густою бородою: Кончіта Вурст виступила у Берліні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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683
Час на прочитання
1 хв
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У сукні з глибоким декольте, розрізом до стегна і з густою бородою: Кончіта Вурст виступила у Берліні

Кончіта Вурст / Фото: Getty Images

Австрійська співачка і драг-квін обрала для своєї появи зухвалий образ total black.

Кончіта Вурст взяла участь у концерті All Hands on Deck, який відбувся на Mercedes Benz Arena у Берліні.

Там драг-квін з'явилася у зухвалому аутфіті. На ній була чорна атласна сукня з глибоким вирізом і високим розрізом до стегна, через який вона демонструвала волохаті ноги. Талію Вурст підкреслила чорним шкіряним поясом. Взута вона була у чорні ботфорти на шнурівці.

Кончіта Вурст / © Getty Images
Кончіта Вурст / Фото: Getty Images

Кончіта заплела волосся у дві кіски, зробила насичений макіяж очей з чорними тінями, у вухах у неї були довгі сережки-ланцюжки, а в носі – пірсинг. Її обличчя прикрашала густа борода.

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Дата публікації
Перегляди
683
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