У сукні "рибка" і з глибоким декольте: сенегальско-американская акторка на прем'єрі фільму

34-річна Анна Діоп з'явилася на міжнародному фестивалі у гарній сукні від Atelier Versace.

Сенегальско-американська акторка і модель - Анна Діоп - відвідала прем’єру фільму "Няня", у якому зіграла головну роль. Подія відбулася у межах кінофестивалю AFI Fest у Лос-Анджелесі.

Анна Діоп / Фото: Associated Press

Там акторка постала у романтичному ніжному аутфіті. На ній була блідо-персикова сукня фасону "рибка", прикрашена стразами, з американською проймою і глибоким декольте з кутюрної колекції осінь-зима 2019 року бренду Atelier Versace.

Анна Діоп / Фото: Associated Press

Анна зробила пишне укладання з локонами і вечірній макіяж. На пальцях у неї були каблучки з діамантами.

Анна Діоп / Фото: Associated Press

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