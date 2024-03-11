У сукні з глибоким декольте: Шарліз Терон в образі від Dior сяяла на "Оскарі"

Шалріз Терон відвідала 96-у щорічну церемонію вручення премії "Оскар", яка відбулася у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

48-річна знаменитість вийшла на сцену у сукні Dior Haute Couture із досить відвертою зоною декольте, доповнивши образ прикрасами від Boucheron.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

На Шарліз був чокер, кольє, сережки-висячки, кілька браслетів на зап'ястях та каблучок на пальцях. Терон зробила світлий манікюр, що переливається, легкий макіяж і волосся зібрала в гладкий низький пучок. Взута акторка була в босоніжки на підборах.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Шарліз Терон вручала нагороду на "Оскарі" за "Найкращу жіночу роль" та переможницею стала 35-річна Емма Стоун. Для неї це була друга перемога на премії. Сама Терон, нагадаємо, 2004 року отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у біографічній драмі "Монстр".

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вперше в історії "Оскар" отримала і Україна — за фільм українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Читайте також: