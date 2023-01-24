У сукні з глибоким декольте та "лускою": зірка "Емілі в Парижі" відвідала модне шоу

Акторка обрала дуже сміливе і детально опрацьоване вбрання.

У Парижі, під час Тижня моди, індійський модельєр Рахул Мішра відомий своїми розкішними вбраннями з вишивкою та лелітками, презентував нову кутюрну колекцію весна-літо 2023 року.

Гостею шоу стала 31-річна американська акторка Ешлі Парк, яка прославилася завдяки ролі у серіалі "Емілі в Парижі".

Вона прийшла на фешншоу у довгій золотій сукні з американською проймою та дуже глибоким декольте. Вбрання було виконане з безлічі деталей розшитих лелітками. Вони нагадували луску. Сукня входить до колекції Rahul Mishra осінь-зима 2022 року.

Ешлі Парк / Фото: Getty Images

Образ Ешлі доповнила прикрасами від Bvlgari – сережками та кольє у вигляді змії, яка обвиває шию.

Ешлі Парк / Фото: Getty Images

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